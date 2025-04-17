В результаті вибуху в Подільському районі Одещини загинув 30-річний чоловік

Подія сталася у приватному домогосподарстві одного з населених пунктів Савранської ОТГ сьогодні, 17 квітня, близько 15-ї години. Поліцейських про неї сповістила власниця обійстя.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції попередньо встановила, що в літній кухні, де перебував син заявниці, стався вибух невідомого пристрою.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби обласної поліції.

Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх її обставин.

Подільське районне управління поліції Одещини