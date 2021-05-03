В Росії вітчим ґвалтував 9-річну дівчинку

У Росії, в місті Волгоград сталася ще одна жахлива історія, пов’язана з відносинами між дорослими і дітьми.

Про неї розповідає V1. Так, півроку тому життя Інни Докучаєвої — майстрині манікюру — зруйнувалася після розмови з 9-річною дочкою. Напередодні новий чоловік жінки — Антон — попросив вплинути на дівчинку, з якою він трохи посварився. Тому Інна пішла до дочки випитувати, що вона з вітчимом не поділила. А дівчинка від всіх розпитувань почала плакати і говорити, що у них з татом секрет, про який не можна розповідати.

«Я стала розпитувати її, вона почала плакати. Чим більше я розпитувала її, тим сильніше вона плакала. Тоді я запитала:» Дочка, а Антон тебе ніде не чіпає? «Вона відповіла, що чіпає», — розповіла Докучаєва.

Бажаючи негайно в усьому розібратися, Інна зателефонувала чоловікові і попросила його повернутися додому. Зустрівшись з напором дружини, чоловік в усьому зізнався — він уже півтора року гвалтує пасербицю. Запанікувавши, Антон схопився за ніж і попросив його спотворити, тому що він це заслужив.

Однак Інна злякалася неадекватної поведінки чоловіка і зателефонувала батькові, щоб він забрав її і дітей — 9-річну дочку і 6-місячного спільного сина.

«Дочка навіть не зрозуміла, що з нею робили… Вона тата до останнього намагалася виправдати, переживала, що у нас і справді стався скандал. Потім Аня все ж зізналася мені, що мій чоловік вставляв…, що гладив всюди, показував їй різні фільми про те, як це все робиться», — згадує жінка.

Ірина відразу ж написала заяву на нового чоловіка, проте розслідування почало дуже швидко набувати підозрілого характеру. Перша експертиза показала, що Антон абсолютно адекватний, а ось друга — з тими ж фахівцями — вказала на неадекватність злочинця. Інна впевнена, що в усьому винні батьки чоловіка — відомі і впливові лікарі. Мати Антона вже дзвонила жінці і просила її не роздувати скандал, забрати заяву, але Інна була непохитна.

Спершу батьки Антона звинуватили Інну в тому, що вона намагається нажитися за їхній рахунок, забувши, що сама жінка — із забезпеченої сім’ї і в грошах не потребує. Потім вони почали розповідати ЗМІ, що Інна просто намагається так пропіаритися, привівши маму дівчинки в сказ. Вона вважає, що жодна мати не вибере таку славу. З її дівчинкою півроку займаються психологи, але зрушень немає. Через травму дівчинка регресувала в розвитку. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»