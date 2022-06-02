На Львівщині судитимуть трьох «ухилянтів» від служби в ЗСУ, які підробили документи про інвалідність 

Дізнавачі поліції Львівщини завершили досудові розслідування за трьома фактами підроблення та використання завідомо підробленого документу з метою уникнення мобілізації — усі обвинувачені, мешканці різних регіонів України, чоловіки призовного віку, намагались виїхати за кордон, пред’явивши підроблені документи.

Як встановили дізнавачі Яворівського районного відділу поліції, 34-річний мешканець Миколаївської області підробив висновок медико-соціальної експертизи, внісши до нього недостовірні відомості щодо отримання другої групи інвалідності, що надає право виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану. Перебуваючи в пункті пропуску «Краківець», він пред’явив підроблений документ з метою подальшого перетину державного кордону України.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних проступків, передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення та використанні завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Крім того, 34-річний мешканець Івано-Франківської області через один з месенджерів надав свої анкетні дані невідомій особі для виготовлення тимчасової посвідки про його знаття з військового обліку та довідки про визнання непридатним до проходження військової служби. А 46-річний житель Харківської області надав свої анкетні дані для виготовлення підробленого пенсійного посвідчення та медичного висновку про інвалідність. Ці документи чоловіки пред’явили у пункті пропуску «Грушів», щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, завершили досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ч.5 ст.27 — ч.1 ст.358 (Пособництво в підробленні документа) та ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні акти передані на розгляд суду. За скоєне підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у країні введено воєнний стан та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Будьте відповідальними!

Відділ комунікації поліції Львівської області