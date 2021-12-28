На Черкащині чоловік вдарив ножем сина, захищаючи дружину

На Звенигородщині батько мало не вбив сина, бо той душив рідну матір. За фактом перевищення меж необхідної оборони слідчі розслідують кримінальну справу.

Інцидент стався 25 грудня у селі Лип’янка Звенигородського району. Близько 15:00 години п’яний син прийшов до батьків та почав трощити двері і вікна у хаті. А коли зайшов до помешкання рідних, влаштував конфлікт.

У ході сварки син схопив матір за шию та почав її душити. Батько не витримав і встромив сину ножа у спину. 39-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з проникаючим пораненням.

Правоохоронці виїхали на місце скоєння злочину та вилучили речові докази. 66-річний батько у скоєному зізнався. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Наразі, слідчими Звенигородського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області