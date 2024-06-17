В Росії зек-«вагнерівець» вдарив ножем в груди дитину

Мотиви злочину залишаються незрозумілими.

У Краснодарському краї РФ колишній найманець ПВК “Вагнер” поранив ножем п’ятикласника.

Як повідомляє канал “Астра“, у ніч із 13 на 14 червня 31-річний колишній найманець “Вагнера” Юрій Якубенко проник у будинок мешканців станиці Тамань. Власники будинку спали, зокрема 12-річний Максим.

Якубенко схопив ніж і поранив у груди школяра. Рідні хлопчика спробувала затримати “героя сво”, але Якубенко втік із місця злочину. За кілька годин його затримали поліцейські. Мотив чоловіка невідомий.

Як з’ясував канал, Якубенко раніше був судимий за крадіжки та вбивство. Він завербувався до ПВК “Вагнер” та вирушив на війну до України у травні 2023 року. Вже в червні він повернувся додому до Краснодарського краю і влаштувався різноробом. // УНІАН