У Полтаві працівник гіпермаркету поцупив картки на пальне майже на пів мільйона гривень

До Полтавського районного управління поліції 4 травня звернулись представники однієї із мереж гіпермаркетів із повідомлення про нестачу майна після проведеного аудиту. Поліція розпочала досудове розслідування та встановила особу підозрюваного.

Богдан Корольчук, заступник начальника Полтавського райуправління поліції, повідомив: «До чергової частини Полтавського райуправління поліції надійшла заява від адміністрації гіпермаркету, що після проведення аудиту ними виявлена нестача майна товариства на значну суму.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, невідкладно розпочали досудове розслідування. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 26-річний полтавець, працівник товариства, передав стороннім особам картки для отримання пального на суму понад 470 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – домашній арешт».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У разі визнання вини у суді підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління)