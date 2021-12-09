За незаконне використання виборчих бюлетенів на Тернопільщині судитимуть членкиню ДВК

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо 21-річної жительки Чортківського району. Будучи членкинею дільничної виборчої комісії у Бучацькому районі, підозрювана незаконно використовувала виборчі бюлетені.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювана, виконуючи обов’язки з видачі бюлетенів виборцям на місцевих виборах в органи самоврядування, умисно видала виборчі документи окремим особам, що голосували за своїх родичів, які на виборчу дільницю не прийшли. Також встановлені факти видачі цією ж особою бюлетенів громадянам, які на той час вже реалізували своє виборче право.

Факт порушення виборчого законодавства був виявлений співробітниками сектору захисту інтересів суспільства і держави. У ході слідчо-оперативних заходів було зібрано достатньо доказів для оголошення підозри за частиною 3 статті 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Бучацька окружна прокуратура

Відділ комунікації поліції Тернопільської області