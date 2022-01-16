В России грабители отобрали у вдовы Александра Градского 100 миллионов рублей

В Подмосковье совершено разбойное нападение на вдову певца Александра Градского, на которой он женился за месяц до смерти, передает «РИА Новости».

На 255 километре ЦКАД неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. После чего трое мужчин подсели в машину к Марине Коташенко и стали угрожать ей оружием.

Преступники заставили женщину вернуться домой в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе.

Там, со слов вдовы Градского, грабители забрали у нее 100 миллионов рублей (приблизительно 1,32 млн долларов). А потом заставили довезти их до Апрелевки.

В полицию Коташенко обратилась только через несколько часов после случившегося.

Напомним, певец и композитор Александр Градский оставил после себя солидное наследство, включая элитную недвижимость. От разных браков у него осталось четверо детей. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»