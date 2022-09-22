В Одесі затримали 36-річного містянина за підозрою в убивстві співмешканки

Подія сталася в понеділок за місцем мешкання цивільного подружжя на території Київського району міста. Нетверезий чоловік влаштував жінці «сцену ревнощів», коли та пізно прийшла додому, нещадно побив її й виставив за двері. Від отриманих травм 31-річна потерпіла померла прямо в ліфті.

Про подію правопорушник сповістив до поліції, коли побачив жінку без ознак життя і відволок її додому. Співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 вилучили з місця скоєння злочину речові докази, зокрема розбиту пляшку, якою фігурант бив потерпілу.

Слідчі затримали містянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Одеське районне управління поліції № 1