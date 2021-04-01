На Вінниччині затримали ОЗУ, яке налагодило канал постачання наркотиків у місця позбавлення волі

31 березня в ході проведення спецоперації слідчі-детективи обласного главку поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали чотирьох фігурантів, які входили до складу угруповання з міжрегіональними зв’язками. У неодноразово судимих зловмисників поліцейські вилучили пакунки з метадоном та канабісом.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Білого, в ході оперативної розробки, проведеної спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та співробітниками міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, поблизу м. Ладижин поліцейські затримали автомобіль, на якому пересувались четверо зловмисників віком від 37 до 50 років, підозрюваних в організації функціонування каналу постачання засудженим наркотиків, психотропів та інших заборонених предметів із Запоріжжя. Затримані – мешканці м. Запоріжжя та Житомирської області, раніше судимі за майнові та наркозлочини.

Під час затримання у автомобілі зловмисників поліцейські вилучили близько кілограма наркотичних речовин рослинного та синтетичного походження, а також 23 мобільних телефони з зарядними пристроями.

Вилучене направлено на експертизу.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисники затримані в процесуальному порядку та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області