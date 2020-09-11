В России инженер признался, что убил двух женщин из мести за школьные обиды

Обвиняемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга инженер Алексей Александров на суде раскрыл «план возмездия» и причину, толкнувшую его преступление. Он хотел отомстить за издевательства над ним в школе.

Мужчина учился в классе ЗПР (задержка психического развития).

«Некоторые личности осуществляли издевательства в отношении меня, это наносило мне урон. Его нужно было куда-то деть. В 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование — центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон», — рассказал Александров.

Своих жертв Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову он застрелил почти в упор на горе Уктус 25 августе 2018 года. Мужчина состоит на учете у психиатра, но судебная экспертиза признала его вменяемым.

Изначально Александров планировал убить 4 человек по плану возмездия за школьные обиды. // МК