Повідомило про підозру експравоохоронцям з Генічеська, один з яких погрожував розстрілом голові громади та його дітям

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям з Генічеська, один з яких проводив обшуки серед місцевого населення і знущався з сім’ї голови місцевої громади.

Після початку російського вторгнення фігуранти зрадили присягу та стали прислужувати у незаконно створеному правоохоронному органі окупаційного режиму. Один став заступником командиру взводу патрульно-постової служби «народної міліції», інший – обійняв посаду старшого інспектора.

Наразі вони виконують всі вказівки загарбників: контролюють громадський порядок, агітують до співпраці з ворогом за що отримують зарплатню у рублях.

Водночас відомо, що один з підозрюваних проводив каральні операції спільно зі спецслужбами рф. Зокрема, вилучав майно у патріотично налаштованих херсонців, аби змусити їх до покори.

Також він брав участь в обшуках вдома у місцевого голови громади. Фігурант ставив посадовця та його неповнолітніх дітей на коліна, приставляв їм до скроні зброю, погрожував депортацією або навіть розстрілом у разі незгоди працювати на окупаційний режим.

Експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР