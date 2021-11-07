На Хмельниччині взяли під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві 37-річної жінки в Кам’янці-Подільському

Зловмиснику доведеться відповідати за пп. 10, 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, тіло 37-річної жительки с. Зіньківці знайшли 27 жовтня близько 5-ї години ранку на стежці поблизу старого міського кладовища в Кам’янці-Подільському. Загиблу знайшла її матір, яка і зателефонувала до поліції.

На місце події одразу виїхали як місцеві поліцейські, так і криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група з обласного центру. Правоохоронці провели масштабну роботу, і в результаті вийшли на підозрюваного.

Ним виявився 38-річний місцевий житель, який у 2005 році вже був засуджений за вбивство власної дружини і тільки у 2019 році звільнився із місць позбавлення волі. У скоєному чоловік зізнався.

Зловмиснику вже оголосили про підозру і на період досудового розслідування взяли під варту без можливості внесення застави. За скоєне йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області