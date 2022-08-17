За діяльність у псевдопрокуратурі так званої «днр» судитимуть двох громадян

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровані обвинувальні акти стосовно двох громадян України за обвинуваченням в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, 37-річна жителька м. Горлівки та 40-річний житель м. Харцизька на початку 2015 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, почали співпрацювати з представниками терористичної організації «днр». А саме – приєдналися до її складу, зайнявши посади так званих помічників прокурорів Горлівської міжрайонної прокуратури.

Отримавши формений одяг зі знаками розрізнення, характерними для учасників терористичної організації «днр», спеціальні звання та класний чин, псевдопосадовці в межах своїх «професійних обов’язків» впроваджували так зване законодавство «днр», порушуючи конституційні права громадян України.

Вчинені умисні дії громадян стороною обвинувачення документувалися за процедурою in absentia.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури