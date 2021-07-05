В России осуждена школьница, уговорившая бойфренда убить ее родителей

Главк СКР по Липецкой области сообщил, что суд вынес приговор школьнице, которая уговорила своего молодого человека убить ее отца и мачеху.

Ранее Елецкий районный суд приговорил непосредственного исполнителя убийства к 14 годам лишения свободы. Теперь суд дал 7 лет и его подруге. При этом вину оба не признали.

Как установил суд, громкая история произошла ночью 28 октября 2019 года. Девушке на тот момент было 15 лет. Отец и мачеха не разрешали ей жить вместе с молодым человеком, и тогда она подговорила его убить их. Она впустила друга через окно, он спрятался, а когда мачеха девушки вышла в коридор, нанес ей 9 ударов ножом. Женщина скончалась на месте. После этого в присутствии своей подруги он ударил ножом ее отца в поясничную область и заднюю поверхность грудной клетки.

Затем молодые люди сбежали, а отец девушки вызвал «скорую».

Вскоре девушка и ее парень были задержаны. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». // МК