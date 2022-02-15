Рада схвалила посилення відповідальності за антисемітизм

Парламентом ухвалено Закон України про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму (№ 5110).

Законом передбачається унормування положення Кримінального кодексу відповідно до положень законопроекту “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”, яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні.

Закон вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Зміни до санкції статті передбачають за вчинення відповідного правопорушення покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.

Аналогічні дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.

Вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. // УНН