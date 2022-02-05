В Одесской области грабители отобрали у мужчины 300 тысяч гривень

Потерпевший собирался в Одессу за товаром.

В городе Измаил Одесской области неизвестные напали на мужчину и отобрали у него сумку. В ней было 300 тысяч гривень, злоумышленники скрылись.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, нападение на водителя автомобиля Mercedes произошло рано утром 4 февраля.

Отмечается, что трое злоумышленников в масках, угрожая водителю пистолетом, украли из машины сумку, в которой было 300 тыс. грн и скрылись с места преступления.

Нападение произошло в тот момент, когда пострадавший, работающий на одном из местных предприятий, собирался отправиться в Одессу за товаром.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В социальных сетях жители Измаила пишут, что неизвестные отобрали деньги у сотрудника компании «пан Рыбарь», которая специализируется на переработке рыбной продукции и других морепродуктов. Злоумышленники подбежали, когда потерпевший выезжал со двора своего домовладения.