В России отчим девять лет насиловал пасынка и платил ему за молчание

В России 30-летний житель Петербурга девять лет растлевал пасынка и платил ему за молчание.

Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что россиянин познакомился с женщиной в 2012 году, у которой было двое сыновей – шести и семи лет.

«Новый возлюбленный втайне от своей дамы начал насильно принуждать к сексу с ним младшего ребенка. А чтобы тот никому об этом не рассказывал, давал мальчику деньги. Преступления отчим совершал примерно три раза в месяц», – говорится в сообщении.

Мальчик за полученные от отчима деньги угощал друзей, водил их на карусели. Однажды на вопрос, откуда у него столько денег, школьник ответил правду, но ему никто не поверил. Одноклассники решили, что это дурацкая шутка.

Так продолжалось девять лет. В августе 2021 года 14-летний подросток впервые жестко отказал отчиму, пригрозив обо всем рассказать кому-нибудь, и извращенец от него отстал.

«Эта ужасная история так и осталась бы для всех тайной. Однако недавно одноклассники жертвы в разговоре с классным руководителем вспомнили, что шесть лет назад мальчик рассказывал им шокирующие подробности своих взаимоотношений с отчимом. Педагог передал информацию матери жертвы, та написала заявление в полицию», – говорится в сообщении.

На данный момент преступник задержан, возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. После этого выяснилось, что старший сын также не избежал «внимания» отчима. // УНИАН