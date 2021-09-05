В России отчим‌ ‌надругался‌ ‌над‌ ‌первоклассницей‌ ‌после‌ ‌школьной‌ ‌линейки‌ ‌

Сейчас подозреваемого, который уехал на вахту, ищет подмосковная полиция

В День знаний надругался над своей семилетней падчерицей 49-летний житель Подмосковья. После этого подонок спокойно уехал на работу. Обстоятельства преступления выяснились после того, как девочка все рассказала маме.

Как стало известно «МК», 1 сентября Лиза (все имена изменены) первый раз посетила школу. Вернувшись домой, девочка делилась первыми радужными впечатлениями с мамой и ее сожителем Сергеем.

2 сентября девочка рассказала, что 1 сентября, когда мама отлучилась из дома, Сергей стал к ней приставать. Она сопротивлялась, но сожитель все-таки надругался над ней.

Осмотр девочки врачами подтвердил ее слова. После больницы женщина бросилась в полицию писать заявление. В настоящее время извращенца ищут, в тот день он уехал на работу, где трудится вахтовым методом.

Следователем ГСУ СК по Московской области в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).