В России ревнивец жестоко зарезал «возлюбленную» и её мать

Жестокое двойное убийство произошло в Коврове Владимирской области. Там в квартире обнаружили тела 42-летней Татьяны Михайловой и её 22-летней дочери Светланы. Главным подозреваемым оказался возлюбленный девушки Сергей Котов.

По данным Телеграм-канала «112», пара встречалась долгое время. Однако недавно жительница Коврова решила расстаться с 22-летним мужчиной и нашла себе нового молодого человека. Такое развитие событий крайне не понравилось Сергею, и тот якобы взял нож и пошел домой к девушке.

Там он зарезал её мать, неоднократно ударив женщину ножом в грудь и живот. Затем он позвонил ее дочери и потребовал приехать на разговор. К дому девушку подвез новый ухажер, который высадил ее и уехал.

Но когда Светлана вошла в квартиру, Котов тут же нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся. При этом позднее мужчина вернулся в дом, так как оставил на месте преступления что-то важное, а затем снова убежал.

Между тем Котов уже находится под следствием за кражи. Он занимался съемом квартир на час и выносил оттуда ценные вещи. В этот раз он также нашел, чем поживиться. Преступник унес банковскую карту матери убитой возлюбленной. На ней было 50 тысяч рублей. Сейчас его ищет полиция.

Как сообщает Телеграм-канал «Подслушано Ковров», погибшая девушка была медсестрой и работала в частной клинике. Её мать была сотрудницей завода. На момент гибели она находилась в отпуске. // МК