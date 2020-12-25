В России уголовник избил бывшую жену и повесил ее на балконе

В Казани правоохранители направили в суд ходатайство об аресте ранее судимого 38-летнего местного жителя, который подозревается в жестком убийстве бывшей супруги.

Как удалось выяснить силовикам, 22 декабря подозреваемый пришел в квартиру бывшей 32-летней жены на улице Академика Глушко. Бывшие супруги давно не проживали вместе и практически не поддерживали отношений, однако мужчина решил закатить скандал бывшей благоверной, узнав, что она собирается второй раз выйти за муж.

Как сообщает портал Indienres.ru, между подозреваемым и хозяйкой квартиры произошла ссора, в ходе которой мужчина зверски избил женщину и повесил ее на балконе, использовав провода от фена и утюга и ушел.

Тело несчастной было обнаружено вечером 23 декабря. На след подозреваемого правоохранители вышли уже через несколько часов и задержали его. // МК