В России уголовник изнасиловал и убил 10-летнюю дочь знакомой

Мать девочки в полицию обратилась 5 ноября. Женщина рассказала, что накануне вечером ее дочь вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело, к поискам ребенка подключились полицейские, спасатели МЧС, Росгвардии, волонтеры и неравнодушные жители села. Параллельно следователи проверяли на причастность к исчезновению девочки всех жителей села. Через несколько часов следователи выяснили, что к пропаже ребенка причастен 32-летний сожитель ее матери. Под тяжестью улик он признался в убийстве ребенка и показал, где спрятал тело.

— В настоящее время расследование завершено, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. — Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Волгоградской области. За содеянное злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. // v1.ru