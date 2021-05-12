В России «усатый нянь» насиловал сироту, усыпив бдительность бабушки

Педофил выдавал себя за друга семьи много лет

Педофил два года развращал 13-летнюю московскую школьницу, изображая из себя заботливого друга семьи. Раскрыть мерзкие преступления помог мобильный телефон, который извращенец отдал приятелям за долги.

Как сообщил «МК» источник в правоохранительных органах, жертвой подонка стала школьница Алиса (все имена изменены), которая с четырехлетнего возраста живет вместе с бабушкой Анной Николаевной. Родители девочки умерли, и пожилой женщине пришлось оформить опекунство. До 10 лет с внучкой сидела няня – пенсионерка наняла ее, поскольку сама еще работала. Но потом эту функцию незаметно взял на себя товарищ погибшего сына женщины – Илья. Мужчина часто приезжал в гости, помогал Алисе с уроками, учил ее рисовать, да и просто гулял с ней. Девочка очень привязалась к другу семьи и с удовольствием проводила с ним время. Бабушка тоже прониклась к нему доверием, так что без опаски отпускала внучку.

Илья подрабатывал как мог — то курьером, то охранником. Летом 2018 года он в очередной раз приехал в гости и похвастался, что получил премию, и хотел бы вывезти Алису на море. Анна Николаевна поначалу сопротивлялась и не хотела отпускать внучку, но после долгих уговоров согласилась, тем более, что вместе с Ильей и Алисой собралась поехать и няня, у которой была оформлена доверенность. В Геленджик отправились на машине, которая, со слов Ильи, была служебной. Там-то и проявилось нездоровое влечение мужчины к 10-летней Алисе. Оставшись наедине с ней в машине, мерзавец потребовал от девочки раздеться и стал трогать ее руками.

После возвращения с юга бабушке пришлось отказаться от услуг няни в связи с нехваткой денег. Как только Илья узнал об этом, он стал приезжать в гости все чаще и пытался остаться с Алисой наедине. Все время куда-то с ней ездил, гулял, возвращались домой они поздно. Бабушку это сильно беспокоило, но девочке нравилось проводить время с взрослым приятелем. Со временем Илья подружился со всеми знакомыми Анны Николаевны, и когда у него начались проблемы с работой, стал у всех подряд занимать деньги.

В 2020 году Алиса стала возвращаться домой с запахом табака, а иногда и алкоголя. Она стала прогуливать школу, из-за этого ее поставили на учет. Илья тоже часто приходил пьяным и все чаще просил денег. Анна Николаевна не давала, а Алиса ругалась на нее за это. Как-то Илью поймали общие знакомые, которым мужчина тоже крупно задолжал. Он пообещал, что обязательно вернет долг, оставил им в залог свои вещи, в их числе был и сотовый телефон, о котором в пьяном состоянии Илья просто забыл. Сам непутевый «нянь» куда-то пропал после этого.

В начале октября 2020 года знакомые вспомнили о вещах Ильи и заглянули в его мобильник — содержимое привело их в ужас. Они обнаружили интимную переписку Ильи с Алисой, много разных «голых» фото девочки, которые делал Илья, а некоторые ему присылала сама школьница.

Об этом сообщили бабушке, та написала заявление в полицию. Илью задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Алиса сначала замкнулась, но после общения с психологами, разговорилась. Она рассказала обо всем, начиная с Геленджика. Так оперативникам стало известно, что 59-летний подонок развращал школьницу неоднократно. Это происходило и на даче в Подмосковье, где он склонил девочку к сексу, и на съемной квартире в Подольске. По данным фактам следственным комитетом были возбуждены уголовные дела еще по двум статьям — 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Сейчас мерзавец ожидает суда и сурового приговора под арестом.