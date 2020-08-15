В России женщина завернула убитого мужа в ковер и выбросила на улице

О жутком происшествии в городе Торжок Тверской области сообщает Управление МВД по Тверской области. Там у водоема на улице Гончарной на окраине города был обнаружен труп мужчины.

Под подозрение попала его бывшая супруга, 49-летняя женщина, ранее судимая. Она призналась, что они вместе с 56-летним бывшим мужем выпивали у нее дома, поссорились, женщина накинула ему на шею провод от удлинителя и не отпускала, пока тот перестал подавать признаки жизни.

После этого она завернула тело в ковер, погрузила в тележку и отвезла к водоему недалеко от дома, где труп и нашли.

Следователи СУ СК РФ по Тверской области возбудили дело об убийстве. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе: медицинские, медико-криминалистическая, генетическая, трасологическая. В ходе следствия также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости подозреваемой в момент совершения преступления. // afanasy.biz