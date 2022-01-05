В российской Костроме похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку

Задержанный за убийство ребенка в Костроме оказался педофилом-рецидивистом

Сотрудники правоохранительных органов Костромы задержали двух подозреваемых в похищении и убийстве пятилетнего ребенка. Они уже дали признательные показания.

Напомним, девочка Вероника Николаева пропала 4 января. Во время прогулки на улице Северной Правды к ней подбежали двое мужчин, схватили ее на руки и убежали в неизвестном направлении. Позже ее тело было обнаружено в одном из городских общежитий.

Как сообщает Telegram-канал «112», один из задержанных — 44-летний Денис Герасимов ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков был судим за кражу денег с банковского счёта.

Также уточняется, что преступники изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Не исключено, что убийцы хотели избавиться от трупа. По данным «112», комнату в общежитии задержанные арендовали.

Кроме того, есть информация, что педофил-рецидивист Герасимов находился под административным надзором.

Мужчина вышел на свободу из колонии общего режима в марте прошлого года. После освобождения Герасимов в течение 8 лет должен был ежемесячно являться в органы внутренних дел, также ему были запрещены выезды за пределы Костромы, пребывания в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений, в местах проведения массовых мероприятий с участием детей.

Согласно характеристике, в ИК №2 он «допустил 7 нарушений правил внутреннего распорядка, за добросовестное отношение к труду имеет 2 поощрения. К разъяснению норм Российского Законодательства относится с недоверием. В среде осужденных, уживчив, авторитетом не пользуется, конфликтных ситуаций не создает. В общении с администрацией, вежлив, тактичен, грубости не допускает. Воспитательные мероприятия посещает по принуждению. // МК