В российском селе мужчина застрелил трех человек

В МВД по Пензенской области сообщили, что в селе Липовка были застрелены 3 человека.

Инцидент произошел в частном доме вечером 16 мая. Полиция ищет подозреваемого в убийстве.

В частном доме обнаружили трупы двух женщин. Старшая родилась в 1948 году, а младшая – 1972 году. По предварительной версии, убийцей является бывший муж второй убитой. По версии следствия, после расстрела женщин, он отправился в село Огаревка, где на территории частного дома застрелил брата своей экс-супруги.

Очевидцы утверждают, что стрелок ушел в сторону реки. Полицейские оцепили всю местность. // МК