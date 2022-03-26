У мешканця Київщини під час обшуку виявили вогнепальну зброю та набої до неї

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Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, за який йому загрожує до семи років ув’язнення.

У ході досудового розслідування, розпочатого за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції викрили на зберіганні зброї 50-річного мешканця Київської області.

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Під час проведення обшуку за місцем мешкання правопорушника поліцейські виявили у нього пістолет, магазини та 15 набоїв до нього, а також автомат та 138 набоїв без наявних дозвільних документів. Заборонені предмети правоохоронці вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчим Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та направлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

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