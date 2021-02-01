Затримано жителя міста Броди, причетного до вбивства знайомого

Як встановили слідчі відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, ножових поранень чоловіку завдав господар помешкання, у якому він перебував у гостях, під час побутового конфлікту.

31 січня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків у місті Броди виявлене тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналісти, кінолог та співробітники інших служб відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 49-річний житель райцентру, на тілі якого поліцейські виявили колото-різані рани.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень загиблому завдав 51-річний власник квартири. Вдень між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив гостя ножем в область живота.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області