₴36 млн. збитків на продажі сільськогоспкультур – судитимуть екс-керівника ДП НААН на Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків директора держаного підприємства, яке входить до сфери управління Національної академії аграрних наук України, за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства упродовж 2019-2020 років уклав низку збиткових договорів купівлі-продажу майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, унаслідок чого держпідприємству завдано збитків на суму понад 36 млн грн.

Під час розслідування попереджено незаконне відвантаження зі складів врожаю на загальну суму 16,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора