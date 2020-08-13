В Саратском районе двое односельчан устроили драку со стрельбой

В Саратском районе мужчина сразу подрался со своим односельчанином, а потом выстрелил в него из стартового пистолета.

Об этом сообщает информагенство «Бессарабия INFORM».

Как рассказали в пресс-службе Саратского отделения полиции, 34-летний житель села Николаевка-Новороссийская в упор выстрелил из стартового пистолета в своего на два года старше односельчанина, попав ему в голову и ногу. Пострадавшего осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает.

Оказалось, что перед тем как выстрелить в своего односельчанина, мужчины просто посреди улицы неподалеку от двора потерпевшего подрались, вспомнив старые обиды.

Правонарушителя уже задержали полицейские. Своей вины мужчина не отрицает, по поводу пистолета говорит, что нашел его и хранил дома.

«Zoraki mod 914» с одним патроном, которые правонарушитель оставил на месте преступления, полицейские направили на экспертное исследование.

Действия мужчины следователи квалифицировали по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.