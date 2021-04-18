В Одесской области прошли массовые алкогольно-сигаретные обыски

Пограничники Измаильского отряда совместно с оперативными сотрудниками УСР и СУ Национальной полиции в домовладениях городов Измаил, Рени и Болград обнаружили большое количество алкогольных товаров и сигарет без соответствующих документов.

Об этом сообщает информагентство «БессарабияINFORM» со ссылкой на пресс-службу Измаильского погранотряда.

Санкционированные судом обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продажи товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» и ст. 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» УК Украины».

Следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области и силовой поддержки пограничного спецназа.

Всего правоохранителям удалось выявить более 5000 пачек сигарет, 630 литров коньяка, почти 200 литров водки, больше 615 литров спирта и почти 140 литров элитных алкогольных напитков. Стоимость изъяого контрафактного товара составила более 550 000 гривен. // od-news.com