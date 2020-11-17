В селі на Львівщині підірвали банкомат і викрали майже 400 тис. грн.

У селі Розвадів з підірваного банкомату викрали майже 400 тис грн. Злочин було скоєно близько 4-ї год ранку внаслідок підриву банкомату.

Про це повідомило Гал-інфо джерело у львівській поліції

У селі Розвадів Миколаївського району з банкомату Ощадбанку, що був розташований у будівлі сільської ради, невідомі зловмисники викрали близько 400 тис. грн.

Правоохоронці закликають усіх, хто може допомогти встановили обставини скоєння злочину та осіб, причетних до пошкодження банкомату і викрадення грошей, зголоситись на оперативну лінію 102 або у Миколаївське відділення поліції.

Сьогодні, 17 листопада, о 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Розвадів Миколаївського району пошкоджений банкомат, розташований на фасаді адміністративної будівлі.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Миколаївського відділення поліції, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, суму коштів, якою заволоділи зловмисники, а також осіб, причетних до скоєння злочину.