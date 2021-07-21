В Сети обнаружен фальшивый сайт «ПриватБанка» (фото)

На мошенническом сайте, зарегистрированном в США, незаконно используется логотип и айдентика банка.

«ПриватБанк» предупреждает украинцев о новом виде мошенничества под прикрытием торговой марки банка.

Как сообщила пресс-служба банка, служба безопасности обнаружила и предупредила украинцев о новой схеме мошенничества, в которой используется зарегистрированый неизвестными лицами в США сайт https://p-invest.site с логотипом и айдентикой банка.

По данным специалистов по кибербезопасности «ПриватБанка», данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку содержит ссылки на несуществующие инвестиционные проекты, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

Отмечается, что мошенники завлекают в проект предложением высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства.

О преступном характере схемы свидетельствует также односторонний канал связи в проекте — после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для “отработки” клиента.

«ПриватБанк» уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

УНИАН