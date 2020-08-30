В Северодонецке во время ссоры мужчина ударил знакомого ножом в лицо

Северодонецкие оперативники разоблачили и задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, который подозревается в причинении телесных повреждений своему приятелю.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Луганской области.

Так, 29 августа, вечером, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в травмпункт с ножевыми ранениями был доставлен 53-летний местный житель.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили все обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель, который два месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений.

Подозреваемый рассказал полицейским, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла ссора, которая закончилась дракой. Из-за обиды, он схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего в лицо и в спину.

«Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) следователи проводят первоочередные процессуальные действия. Задержанный свою вину признал, у него изъяты вещественные доказательства», — отметили в полиции.