В Славянске агрессивная мамаша избила врача скорой помощи

На Донбассе произошел вопиющий случай. Скорая помощь прибыла на вызов, но молодая фельдшер получила побои от агрессивной матери. Все из-за того, что медики не хотели делать ребенку женщины тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook, это произошло в Славянске 29 ноября.

«Агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим остается также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали», — сказано в сообщении.

К счастью, госпитализация врачу не понадобилась. На место конфликта вызвали оперативно наряд полиции и составили протокол. Однако неизвестно, какое наказание понесет нападавшая.

В пресс-службе напомнили, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом. // РБК-Украина