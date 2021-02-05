В СНБО пообещали новую волну санкций: и против нардепов тоже

Власть не ограничится санкциями против телеканалов «ZIK», «NEWSONE» и «112». В ближайшее время санкции будут вводиться против определенных категорий физических и юридических лиц, среди которых есть и народные депутаты.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

“Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенных категорий лиц — и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде Украины. У нас больше чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить. И если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается”, — заявил Данилов.

По его словам, все, кто разнообразно помогает Российской Федерации будут иметь ответственность, в том числе — уголовную.