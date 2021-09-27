Викрито осіб, які поставляли на Рівненську АЕС неякісні дезактивуючі засоби

У результаті дій фігурантів замовник отримував продукцію, яка не відповідає вимогам тендерної документації та умовам договору.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції спільно зі слідчими поліції Рівненської області встановили, що посадові особи ТОВ, яке стало переможцем тендеру, у 2020 році уклали договір з АЕС та поставляли на станцію дезактивуючі засоби.

Згодом за результатами проведеної судової експертизи попередньо вилучених зразків з’ясувалося, що коефіцієнт дезактивації зразків миючого засобу не відповідає вимогам тендерної документації замовника та умовам договору.

У рамках розслідування проведено санкціоновані обшуки, у тому числі за місцем реєстрації підприємства та його виробничих приміщеннях. У результаті вилучено фінансово-господарську документацію, яка буде ретельно вивчена.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо оголошення підозр фігурантам кримінального провадження.

Управління комунікації Нацполіції

за матеріалами Департаменту захисту

інтересів суспільства і держави