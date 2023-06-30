У Сумах до 7 років ув’язнення засуджено чоловіка, який намагався зарізати сусіда

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 59-річного чоловіка, який намагався позбавити життя сусіда.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 15 липня 2022 року в м. Суми в одному з гуртожитків. Без жодних причин обвинувачений підійшов ззаду до свого сусіда, який ішов на кухню, та намагався перерізати ножем шию. Потерпілий дивом встиг закритись руками, відтак отримав лише тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений провину свою не визнав, пояснив, що того дня після випитого йому було погано, він спокійно сидів у коридорі та нікого не чіпав. З сусідом у нього нормальні стосунки, підстав кидатись на нього з ножем не було.

За вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у замаху на вбивство та засуджено до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура