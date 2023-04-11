В США екс-співробітник банку застрелив п’ятьох людей

Під час перестрілки поліцейські застрелили нападника, який вів онлайн-трансляцію всього, що відбувалося, у соцмережі.

У місті Луїсвілль в штаті Кентуккі у відділенні банку були розстріляні п’ять осіб. Стрільцем виявився співробітник цього банківського відділення.

Крім того, поранення отримали 9 осіб, з яких двоє поліцейських. Троє поранених, серед яких поліцейський, перебувають у критичному стані, передає Бі-бі-сі.

У поліції розповіли, що стрілок – 23-річний Конор Стерджен, вів онлайн-трансляцію стрілянини в Instagram. Мотиви його вчинку невідомі. Він був застрелений в ході перестрілки з поліцією.

“Це був одинокий стрілець, і те, що він зробив, пов’язане з банком. Раніше він був його співробітником”, – сказав шеф поліції міста Пол Хамфрі.

Мер Луїсвілля Крейг Грінберг відреагував на події і закликав молитися за поранених і подякував поліції за роботу. // УНІАН