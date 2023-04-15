До 11 років 6 місяців за ґратами засуджено чоловіка за корегування вогню окупантів по позиціям ЗСУ у Миколаєві

За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури жителя Миколаєва визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ з метою передачі інформації державі-агресору та визнанні правомірною і виправдуванні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Йому призначено покарання – 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Доведено, що чоловік у липні 2022 року, будучи активним учасником Телеграм-каналу проросійської спрямованості, декілька разів поширив у ньому інформацію про розташування на території міста бойових позицій ЗСУ. При цьому корегувальник зазначив конкретні координати.

Крім того, в особистій переписці із знайомими він поширював дописи про підтримку дій російських військових на території України.

У серпні 2022 року чоловіка затримано.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводило СБУ.

Обвинувальний вирок виніс Заводський районний суд міста Миколаєва.

Вирок ще не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

Офіс Генпрокурора