В США украинца посадили на 5 лет за киберпреступления

В США гражданин Украины получил пять лет тюрьмы за преступную деятельность в составе хакерской группы FIN7, сообщает американский Минюст.

В пресс-релизе ведомства говорится, что 32-летний Денис Ермак был хакером высокого уровня и в составе FIN7 с 2016 по 2018 год искал уязвимости, которые можно использовать для внедрения в компьютерные сети.

Киберпреступной группе удалось взломать сети по всей территории США и получить доступ к личным данным порядка 20 млн человек. Общий ущерб для американской экономики от деятельности этого преступного сообщества составил около $1 млрд.

Украинец был экстрадирован из Таиланда в феврале 2020 года после того, как суд подтвердил законность американского запроса. В ноябре 2021 года Ермак признал свою вину по двум пунктам обвинений: сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью взлома компьютера. // internetua.com