В столице уже начали незаконно продавать бесплатные спецпропуска для проезда в транспорте

В Киеве зафиксировали факты продажи в интернете спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые будут нужны на время локдауну с 5 апреля. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА просит полицию отреагировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента.

Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов, и сразу начали появляться объявления об их продаже. «Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города — это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники», — говорится в сообщении. Киевлян просят сообщать правоохранителям о предложениях купить спецбилеты.