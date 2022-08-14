Жителя Житомирщини ув’язнили на 6 років за розбещення малолітньої дитини

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років.

Ювенальні прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості особи у грудні минулого року скоїв 48-річний житель Житомирського району, родич потерпілої.

Того дня сім’я трирічної дівчинки зібрала рідних з нагоди її дня народження. Під час святкування гості на деякий час залишили помешкання та вийшли надвір. Скориставшись відсутністю очевидців, негідник вчинив стосовно малолітньої дитини розпусні дії.

Того ж дня, надвечір, поспішив виїхати із селища до обласного центру, однак повернувся та відразу був затриманий правоохоронцями і поміщений під варту.

Прокурори надали достатньо зібраних доказів, свідчень очевидців та результатів психіатричної і ДНК-екпертиз, які суд визнав переконливими та виніс розпуснику реальне покарання.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

За клопотанням прокуратури, з огляду на категорію скоєного злочину, кримінальне провадження розглядалося у закритих судових засіданнях.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури