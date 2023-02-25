В столичному метро у пасажира вилучили гранату Ф-1

Поліцейські зупинили громадянина у київському метро та виявили у нього в кишені боєприпас. За зберігання гранати фігуранту загрожує до семи років за ґратами.

На станції метро «Мінська» правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та вів себе підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату «Ф-1» та запал до неї.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний уродженець Одеської області.

Слідчими управління поліції в метрополітені за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва