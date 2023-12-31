В Сумах чоловік побив до смерті дружину

Кривдник під час сварки наніс множинні удари по голові та тулубу жінці. Отримані травми виявились для потерпілої несумісними з життям. Тепер за скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

У ході проведення досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні за місцем свого проживання подружжя розпивало спиртні напої.

Через деякий час між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті. Розлючений чоловік спочатку висловлювався нецензурною лайкою, принижував та ображав жінку, яка не погоджувалася з думкою кривдника. Після чого не втримавши агресії, завдав потерпілій множинні удари кулаками по голові та тулубу. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, за процесуальним керівництвом прокуратури, слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області