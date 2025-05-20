В Telegram створили фейкові акаунти Зеленського, Малюка і Єрмака

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Небезпечний Telegram: між вибірковою свободою слова та хаосом вільного вербування

В популярному багатоплатформовому месенджері Telegram з’явилися фейкові акаунти начебто Володимира Зеленського, першої леді та низки інших топ-чиновників. Українців попередили про такі некоректні “адреси” в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Вказується, що було зафіксовано створення неправдивих Telegram-акаунтів:

  • президента Володимира Зеленського,
  • першої леді Олени Зеленської,
  • керівника Офісу президента Андрія Єрмака,
  • голови Служби безпеки України Василя Малюка.

“Зазначимо, що у президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України. Всі інші канали є фейковими”, – наголошують в ЦПД.

Також в Центрі звернули увагу, що “у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх”.

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