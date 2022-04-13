В центре Днепра жестко задержали двух пьянчуг, которые устроили стрельбу

В самом центре Днепра, на улице Центральной, под стенами торгово-развлекательного центра «Пассаж» были жестко задержаны двое мужчин, устроивших стрельбу.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

По предварительной информации, в центре Днепра двое мужчин (граждане Украины) в сильном алкогольном опьянении решили пострелять в воздух из пистолета.

Но они забыли, что сейчас война и что это – Днепр. Обоих неадекватов задержали на месте очевидцы стрельбы и удерживали до приезда правоохранителей. На месте ведутся следственные действия.