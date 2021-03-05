В центре Одессы девица ограбила иностранную студентку

Одесские полицейские задержали 25-летнюю девушку, которая на улице Пастера ограбила студентку-иностранку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Злоумышленница попросила у потерпевшей мобильный телефон, чтобы якобы срочно позвонить домой, а когда та достала гаджет из кармана, она неожиданно вырвала его из рук и убежала.

По словам начальника сектора криминальной полиции отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 Константина Стариченко, правонарушительницу разоблачили в течение нескольких дней. Место сбыта смартфона, который она продала с рук на местном рынке, сейчас устанавливают.

Фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За ограбление студентки ей грозит штраф от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет. // 048.ua