В центре Одессы мужчина зарезал сотрудницу кафе

47-летний мужчина зашел в одно из кафе на улице Базарной, подошел к сотруднице заведения и ударил ее ножом в грудь.

Об этом сообщают в полиции.

От полученных травм женщина умерла на месте.

Подозреваемого задержали. // КЕКС