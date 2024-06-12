Ґвалтівник трьох неповнолітніх дівчат проведе за ґратами 15 років

Ювенальні прокурори в Київському апеляційному суді відстояли вирок суду, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування трьох доньок співмешканки.

У липні 2023 року Деснянським судом Києва 39-річного уродженця Донеччини було засуджено за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої (ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Ювенальний прокурор у суді першої інстанції довів, що чоловік, мешкаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат (12, 13 та 14 років), у період з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки, застосовуючи при цьому фізичне насильство.

Додатково за рішенням суду відомості щодо ґвалтівника внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Київська міська прокуратур